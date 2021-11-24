أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، انحل وتفكك وانتهى، وقال إنه يعتقد أن المعارضة ستجد أرضية قوية للتعاون خلال فترة الانتخابات.

الزعيم الكردي قال إنه يعتقد أنه لن يقف أي مركز قوة في الدولة خلف أردوغان ويدعمه تجنبا لاتهامه بالتواطؤ معه.

وذكر دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، في رد على أسئلة قناة (آرتي تي) أن أردوغان يلعب حاليا في الوقت الإضافي، ويستمر في إحداث الفوضى.

وأضاف دميرطاش القابع في سجن أدرنة منذ ما يقرب من 5 سنوات،

أن نظام أردوغان قد انهار، وأن مراكز القوة في الدولة لن تدعمه ولن تكون طرفًا في الجريمة. وفق تصريحه.

وفي سياق منفصل، قال دميرطاش بخصوص دعم الحزب الكردي، إنه لا أحد ملزم بالجلوس جنبًا إلى جنب مع حزب الشعوب الديمقراطي، فحزب الشعوب الديمقراطي لا يفرض أو يبتز أو يستجدي أحداً. وفق تعبيره.

وعن إمكانية توليه رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي مرة أخرى؟ قال دميرطاش: “بالطبع، لم أنفصل عن السياسة والنضال ولن أفعل. بالنسبة لي، السياسة لا تعني المقعد أو السلطة. سأتشرف فقط بتنفيذ أي مهمة يكلف بها حزبي وشعبي”.

كما شدد دميرطاش على أنه يعتقد أن المعارضة بأكملها ستجد أرضية قوية للتعاون خلال فترة الانتخابات.

وحول التوافق على مرشح رئاسي تدعمه المعارضة، قال دميرطاش إن إدارة حزب الشعوب الديمقراطي ستقرر مع قاعدتها ما إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي سيرشح مرشحًا في الانتخابات الرئاسية أم ستدعم مرشحًا آخر.