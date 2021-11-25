أنقرة (زمان التركية) – أكد الأمين العام للانتربول، يورغن ستوك، رفض جهاز الشرطة الدولية للنشرات الحمراء الصادرة عن السلطات التركية.

في كلمته بالاجتماع السنوي، التاسع والثمانين لجهاز الانتربول، الذي أقيم في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات في إسطنبول، أفاد ستوك أن الانتربول منظمة بوليسية تقنية و”لسنا منظمة سياسية، لكن هذا لا يعني تجاهلنا للحقائق الجيوسياسية الحالية. خلال الآونة الأخيرة شهدنا تعليقات مختلفة بشأن الانتربول وجميعها نابعة إما من معلومات مضللة أو الجهل بطبيعة المنظمة”.

وأضاف ستوك أن المؤسسة تتمتع بصلاحيات محدودة فيما يتعلق بالنشرات الحمراء التي تصدر حول العالم وتعد أحد أكثر الوسائل المؤثرة والمعرفة.

أضاف قائلا: “أولا أؤكد أن النشرة الحمراء ليست بمثابة أمر اعتقال. لائحتنا لا تسمح لنا بالتدخل في القضايا السياسة والدينية والعرقية. بصفتي أمين عام فأنا لست عضوا بالحكومة بل شخص محايد ومستقل. ودوري هو إدارة العمليات اليومية للإنتربول”.

وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين لاحقا ذكر ستوك أن الانتربول ليس منظمة سياسية ولا يوجه الاتهامات إلى الدول الأعضاء فيما يخص القضايا القومية.

أكد قائلا: “هذا مجال يتوجب علينا الابتعاد عنه، لكن لدينا قواعد قوية وتعهدات صريحة فيما يخص حماية حقوق الانسان”.

وأوضح ستوك أنه يتوجب على الدول الأعضاء الانصياع لقواعد ومعايير المنظمة في حال ما إن رغبت في استخدامها، وأن المنظمة لا تتعامل مع أي نشرة حمراء تستند على مرجعية سياسية بهدف القمع.

ولفت أمين عام الإنتربول إلى أنه: “تلقينا العديد من النشرات الحمراء من تركيا ورفضناها. وفيما يتعلق بالتساؤلات حول ما إن كنا ننتظر توافقا بشأن الأمر، في الواقع لدينا بعض التوافقات والخلافات مع تركيا فيما يخص تصنيف النشرات الحمراء”.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اشتكى خلال كلمته بالمؤتمر من رفض للإنتربول النشرات الحمراء الصادرة عن تركيا بعد محاولة انقلاب 2016, ضد أعضاء في حركة الخدمة.