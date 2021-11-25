أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 70 شخصا في إسطنبول، اعترضوا على موجة الغلاء في البلاد وطالبوا برحيل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوز 13 ليرة، شهدت العديد من المدن التركية خلال اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة تندد بالغلاء وانهيار الليرة التركية، وتطالب باستقالة الرئيس أردوغان وحكومته.

قمعت الشرطة هذه التظاهرات، واعتقلت من إسطنبول وحدها 70 شخصا بينهم 24 امرأة.

وجاء في بيان صادر عن إدارة شرطة اسطنبول: “شوهدت مظاهرات غير مصرح بها في كاديكوي، شيشلي، أيوب سلطان، باكيركوي وبيليك دوزو. وتم توجيه تحذيرات للمتظاهرين بالفرق، وتم اعتقال 70 شخصًا، 46 رجلاً و 24 امرأة”.

وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد هؤلاء الأشخاص.

يذكر أن الاحتجاجات التي بدأت بعد ارتفاع الأسعار وارتفاع النقد الأجنبي استمرت في مدن أخرى. في إزمير وديار بكر ودنيزلي وبورصة، تم توجيه دعوة للحكومة بالاستقالة