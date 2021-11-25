أنقرة (زمان التركية) – قال أورهان إيناندي المعلم التركي الذي تم اختطافه من قيرغيزستان على يد المخابرات التركية، إنه لا يعتقد أن محمد فتح الله جولن هو من أمر بتدبير الانقلاب في تركيا منتصف يوليو 2016.

تصريحات إيناندي جاءت خلال جلسة محاكمته، بزعم أنه يتولى إدارة منظمة إرهابية مسلحة.

بدأ إيناندي دفاعه برواية كيف تم إحضاره إلى تركيا من قيرغيزستان، موضحا أنه لم يخون بلاده وأنه يمكنه التضحية بحياته من أجل تركيا عند الضرورة.

إيناندي لفت إلى أنه أدلى بأقواله السابقة تحت الضغط والتهديد، مشيرا إلى أنه لم يتمكن حتى من كتابة دفاعه بشكل كامل بسبب ذراعه المكسور.

ونفي إيناندي بشكل قاطع أن يكون فتح الله جولن هو من أمر بالانقلاب منتصف يوليو، مؤكدا أن حركة الخدمة هي منظمة مدنية خدمية.

من جهتها أجلت المحكمة الجلسة إلى 3 فبراير 2022.

يذكر أن أورهان إيناندي، المدير العام السابق لمؤسسات سابات التعليمية، اختفي يوم 31 مايو في قرغيزستان، وظهر بعد أكثر من شهر في تركيا، وأعلن عن تقديمه للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

تقارير المنظمات الحقوقية المحلية وثقت عمليات الترحيل القسري لمعارضين جرى اختطافهم، بأساليب مافيوية برع فيها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي بات يفتخر بهذه المسألة.

كشفت أحدث الإحصاءات أن عدد حالات الاختطاف والاختفاء القسري التي أقدمت عليها المخابرات التركية بلغت 138 آخرها يخص المعلم أورهان إناندي الذي اختطف خلال العام الجاري من قرغيزستان وتم الإعلان رسميا عن وجوده في أنقرة بعد تغييبه آكثر من شهر.