أنقرة (زمان التركية) – سجلت كاميرات المراقبة داخل محل سوري لصرافة العملات كيف أن شخصين تركيين اقتحما مكتب الصرافة وادّعيا أنهما من رجال الأمن في محاولة للاستيلاء على الصراف السوري وما يمتلكه من أموال..

وفور طلبهما منه الانصياع لأوامرهما فقد انصاع مباشرة مما حدا بهما إلى تقييده من الخلف وتهديده بالسلاح الغير قانوني الذي يحملانه.

ولحسن حظ الصراف السوري فقد جاء أصدقاؤه لزيارته وانتبهو لما يجري داخل مكتبه، وعندما حاولو فتح الباب حاول اللصان التركيان أن يقفلو الباب.. لكن السوريين استطاعوا أن يدمّروا الجدار الخفيف وأن يقتحموا المشهد ويخلّصو الصراف السوري من الأسر ودارت بعض المواجهات بين اللصين التركيين وبين أصدقاء الصراف السوري أدت في النهاية إلى ضبط اللصين وتسليمهما للشرطة التركية.