أنقرة (زمان التركية) – نفى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إبراهيم أيدمير، أن تكون طوابير السيارات في محطات الوقود في تركيا سببها سعر البنزين، وزعم أن السبب هو عدد السيارات هو المتزايد.

قبل تطبيق الزيادة الجديدة يوم الخميس الماضي في سعر لتر البنزين والديزل والذي يقترب من 10 ليرات تركية، ظهرت طوابير السيارات أمام محطات الوقود، من أجل الحصول على وقود أقل سعرا.

ادعى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في أرضروم، إبراهيم أيدمير، أن سبب الطوابير في محطات الوقود لا يتعلق بارتفاع الأسعار اليومي.

بعد اجتماع لجنة الخطة والميزانية للبرلمان التركي، سأل أحد الصحفيين أيدمير: “هل لديك تقييم حول صفوف السيارات التي تحدث في محطات الوقود بعد ارتفاع الوقود؟”، فكان رد أيدمير مثيرا للانتباه.

وقال أيدمير: “ليس هناك طابور في محطات الوقود بسبب زيادات الأسعار، أيها الناس، هل تعلمون من أين تأتي الطوابير؟ لقد أكدت هذا مرة أو مرتين في لجنة التخطيط والميزانية، الطوابير تأتي من عدد السيارات المتزايد”.

وأضاف أيدمير أن جزء من وسائل الإعلام المعارضة تحاول عرض صور ومشاهد لطوابير البنزين، لتدعي أنه بسبب زيادة الأسعار، ولكن هذا غير حقيقي، فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل.