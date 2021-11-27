أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية الجمعة، قرارا باستمرار اعتقال، رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه.

قررت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في اسطنبول استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتل منذ خمس سنوات دون محاكمة في سجن سيليفري.

تم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات. ستُعقد الجلسة التالية في القضية في 17 يناير 2022.

ولم يشارك كافالا في جلسة محاكمته، حيث قال الشهر الماضي إنه لم يعد يؤمن بمحاكمة عادلة في تركيا.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس أوروبا تحذيرا نهائيا لتركيا للامتثال لأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019 بالإفراج عن كافالا.

وستقوم لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها الأسبوع المقبل بتقييم قرار تمديد اعتقال كافالا، ومن المتوقع فرضها عقوبات على تركيا.

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.

في 30 سبتمبر الماضي انتهت المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.