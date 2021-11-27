أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية أن 1 من كل 4 أشخاص في تركيا يعاني من حرمان مالي خطير.

اتضح أن تركيا من بين الدول التي لديها أعلى معدل خطير للحرمان المادي في أوروبا. الحرمان المادي هو مصطلح متعارف عليه للتعبير عن حالة الضائقة المالية.

ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات فإن 27.4 في المائة من سكان تركيا في عام 2020، يعانون من حرمان مادي خطير.

وكانت نسبة الحرمان المادي الخطير 26.3% خلال 2019 في تركيا، الدولة ذات أعلى معدلات التضخم في أوروبا حتى الآن.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول في المراكز العشرة الأولى. من بين دول الاتحاد الأوروبي، كانت الدولة التي سجلت أعلى معدل للحرمان المادي الشديد هي بلغاريا.

يعاني 19.4٪ من سكان بلغاريا من الحرمان المادي الشديد، تليها اليونان بنسبة 16.5٪، ثم رومانيا بنسبة 15.2٪، ثم جنوب قبرص بنسبة 13.5٪ ، ثم المجر بنسبة 8٪.

ووفقًا لبيانات يوروستات، بلغ معدل الحرمان المادي الخطير في ألمانيا، التي تعد من بين الدول العملاقة في الاتحاد الأوروبي، 6.6٪ في عام 2020.