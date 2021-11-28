أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار الخبز في العاصمة أنقرة من 1.75 ليرة إلى 2.25 ليرة في ظل قلق من أن يزعزع القرار موازنة الأسر ذات الدخل المنخفض.

عقب الزيادات الأخيرة في سعر رغيف الخبز، ستتجاوزت نفقات الخبز لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص حاجز 800 ليرة شهريا.

رئيس غرفة ملاك المخابز في أنقرة، جورسال ألني اتشيك، قال إن الزيادة في الأسعار تم فرضها بناء على أسعار تكاليف المدخلات قبل نحو ثلاثة أشهر وأن سعر الخبز كان ليتجاوز 2.80 ليرة إذا ما تم فرض هذه الزيادة بناء على تكاليف المدخلات حاليا.

أضاف قائلا: “لا نستطيع أن نجزم ما سيحدث بالغد، فالغد مبهم وغير واضح”.

تضاعف أسعار الدقيق

وكان لارتفاع سعر الدقيق دورا في إقرار زيادة بسعر رغيف خبز. فقبل ثلاثة أشهر كان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام يتراوح بين 150 و160 ليرة غير أنه ارتفع خلال فترة قصيرة إلى 350 ليرة.

وبإضافة الزيادة في أسعار الكهرباء والمياه والملح والخميرة، يصبح قرار رفع أسعار الخبز لا مفر منه، كما جعل ذلك إعداد الخبز في المنزل أمرًا مكلفًا أيضا.

تشير الإحصاءات إلى أن متوسط استهلاك الفرد للخبز في تركيا يبلغ 210 كيلوجرام سنويا وهو ما يعني أن متوسط استهلاك الشخص للخبز يوميا يبلغ ثلاثة أرغفة بوزن 200 جرام. وقد يرتفع هذا المتوسط في الأسر ذات الدخل المنخفض إلى خمسة أرغفة للشخص الواحد.

الخبز المعلق

وخلال السنوات الأخيرة اتسع نطاق تطبيق عادة الخبز المعلق التي حث عليها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، وتعني تعليق أرغفة خبز مجانية ليحصل عليها من لا يقدر على شراء الخبز.

أما الأسر التي تعفف عن الحصول على الخبز المعلق فتحاول تلبية احتياجاتها من خلال شراء خبز اليوم السابق بأسعار منخفضة من المخابز.