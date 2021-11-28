أنقرة (زمان التركية) – تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا صورًا لوزير الداخلية، سليمان صويلو، أثناء صعوده طائرة مملوكة لرجل الأعمال التركي، سزجين باران كوركماز، الموقوف في النمسا بطلب أمريكي بتهمة غسيل الأموال.

وكان الصحفي مولافيس أوغلو ذكر أن العديد من الصحفيين والسياسيين استخدموا الطائرة التي تحمل رمز TC-YYA.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا، أكدت فيه صحة المعلومة واستخدام صويلو للطائرة المملوكة لكوركماز.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه يتم استئجار الطائرات من شركة سويوت لخدمات الطيران، لكن نظرا عدم وجود طائرة لدة الشركة في اليوم الذي احتاجت فيه اوزارة طائرة خاصة، فإن الشركة استأجرت طائرة من شركة بوراجيت التابعة لكورماز.

هذا وتضمن البيان فاتورة الاستئجار، حيث تبين أن التكلفة بلغت 44 ألف دولار (165 ألف و808 ليرة) وتم اقتطاعها من شركة أنجين للتأمين المملوكة لصويلو.