أنقرة (زمان التركية) – تلقى فريق بشكتاش هزيمة قاتلة على أرضه من نظيره جيراسون سبور، ضمن فاعليات الأسبوع الـ14 من الدوري التركي الممتاز.

نجح جيراسون سبور في هزيمة بشكتاشبأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي عقدت على استاد فودافون بارك بإسطنبول.

وسجل أهداف جيراسون سبور، فوسيني دياباتي في الدقيقة 22، إبراهيما بالدي في الدقيقة 55، سيرجيو أنطونيو دي لويز في الدقيقة 64، جو تشامبنس في الدقيقة 90.

وخلال المباراة حصل لاعب بشكتاش نجيب أويسال على بطاقة حمراء.

وكانت نسبة استحواذ بشكتاش في المباراة 70%، ورغم ذلك لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة يأتي بشكتاش في المركز العاشر، بإجمالي 20 نقطة.

أما جيراسون سبور فيأتي في المركز الـ13، بإجمالي 16 نقطة.