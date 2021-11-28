أنقرة (زمان التركية) -اتضح أن المبنى الجديد للمخابرات التركية تم تأسيسه من قبل شركة تابعة لرجل الأعمال سيزجين باران كوركماز، المعتقل حاليا في النمسا والصادر بحقه إشعار أحمر.

هذه المعلومات كشفها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، منصور كيليتش، خلال حديثه عن الميزانية الرئاسية.

وقال كيليتش إنه من الضروري الإشارة إلى أن شركة الشخص الصادر بحقه إشعار أحمر والمطلوب تسليمه، هي التي تولت بناء المبنى الجديد لجهاز المخابرات الوطنية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شارك بنفسه في افتتاح مبنى المخابرات الجديد في أوائل العام الماضي.

والمبنى الجديد يقع في حي “باغليجا” بالعاصمة أنقرة، وتم تصميمه على شكل “قلعة”.

يذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي، قضت السلطات التركية بمصادرة جميع أملاك سزجين باران كوركماز، وعائلة كينجستون داخل تركيا بطلب أمريكي بسبب احتيال شركة “إخوان كينجستون” على الحكومة الأمريكية.

واتهمت السلطات الأمريكية شركة “إخوان كينجستون” بالاحتيال من خلال شركة الطاقة “واشاكي رينيوابل إنرجي”، إذ طلبوا ائتمانات على أنواع الوقود المتجددة التي لم تنتجها شركته مطلقًا. وتلقوا بموجب ذلك 512 مليون دولار قبل القبض عليهم في أغسطس 2018.