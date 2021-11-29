القاهرة (زمان التركية)ــ أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تضامنها مع جمهورية الصومال في مواجهة الأزمة الإنسانية الشديدة، التي تمر بها نتيجة موجة الجفاف التي تضرب البلاد داعيةً للاستجابة إلى النداء الذي وجهه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، لمساعدة بلاده على مواجهة الكارثة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة أن الصومال يشهد موجة جفاف متفاقمة بعد ثلاثة مواسم متتالية غير ممطرة، وأنه معرض لخطر موسم أمطار رابع ضعيف في عام 2021 مما أدى إلى موجة الجفاف الحالية إلى تضرر حوالي 2.6 مليون شخص من الجفاف وتبعاته (أي ما يقارب من ربع السكان)، والي نزوح ما يقرب من مائة ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، مع ما ينطوي عليه ذلك من تصاعد احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض بسبب صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب إلى جانب سوء مرافق الصرف الصحي.

وناشدت الأمانة العامة المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الاغاثة الإنسانية الأممية والدولية، الوقوف بجانب شعب الصومال، وتوسيع نطاق الاستجابة المالية لمواجهة الاحتياجات الناشئة في المناطق المتضررة، بشكل مباشر أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة العربية.