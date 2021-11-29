(زمان التركية )-قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل واضح على أن متغير أوميكرون Omicron ينتشر بشكل أسرع من فيروس كورونا Covid-19، ويسبب مرضًا أكثر خطورة من المتحورات الأخرى، بما في ذلك دلتا Delta.

في البيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية، تم انتقاد تطبيق حظر السفر على دول جنوب القارة الأفريقية، حيث ظهر متغير أوميكرون.

وقال البيان “مع تزايد عدد الدول التي تفرض حظرا على الطيران إلى دول جنوب إفريقيا، بسبب مخاوف بشأن المتحور الجديد أوميكرون، تحث منظمة الصحة العالمية الدول على اتباع اللوائح العلمية والصحية الدولية”.

دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم إغلاق الحدود، على أساس أن قيود السفر قد يكون لها تأثير سلبي، على سبل العيش وسلاسل التوريد في البلدان الأفريقية.

وتم التأكيد على أنه ليس من الواضح ما إذا كان أوميكرون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى، بما في ذلك دلتا، وما إذا كان ينتشر بسهولة أكبر من شخص لآخر، أشار البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، زاد في بلدان الجنوب من أفريقيا. وذكر في البيان أن الدراسات الوبائية مستمرة لفهم ما إذا كان هذا الموقف ناتجًا عن أوميكرون أو عوامل أخرى.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون يسبب مرضًا أكثر شدة مقارنة بالمتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

فرضت العديد من الدول، بما في ذلك االمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا واليابان وتركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، قيودًا على السفر على بعض البلدان الأفريقية، وخاصة جمهورية جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف متغير أوميكرون في 25 نوفمبر.