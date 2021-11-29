أنقرة (زمان التركية) – قال جوكان زيبيك، البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن تركيا ستواجه صعوبات في توفير الدقيق واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان في الفترة المقبلة.

وأوضح البرلماني زيبيك عضو مكتب الاقتصاد بالحزب، أن نفقات الإنتاج الزراعي وتربية المواشي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على العملة الأجنبية، التي تشهد ارتفاعا مستمرا أمام الليرة التركية كل يوم.

وأضاف زيبيك أنهم شهدوا مشاكل خطيرة في الزراعة وتربية المواشي، وأن المزارع الذي يبيع طن قمح بألفي و100 ليرة في ولاية أرضروم، بعدها بشهر واحد يشتري طن القمح من أجل صنع الدقيق بـ4 آلاف و500 ليرة تركية شهرياً.

وأشار البرلماني التركي إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت الخسائر في الحبوب والقمح 30 في المائة. وارتفع سعر الدقيق في تركيا مؤخرًا بشكل كبير.

وتابع زيبيك: “رأينا أن المربي أخذ الماشية إلى المسالخ في أفيون، بسبب عدم وجود علف وعشب وقش. البقرة التي بيعت بـ 12 ألف ليرة في يوليو تباع اليوم بسبعة آلاف ليرة”.

تراجعت الليرة التركية لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالالتزام بسياسة تخفيف أسعار الفائدة، وتم تخفيض الليرة من 19 بالمئة إلى 16 بالمئة على ثلاث مراحل متتالية.

الليرة فقدت ما يصل إلى 45% من قيمتها هذا العام، نحو نصف تلك الخسائر في الأسبوعين الماضيين.

وسجبت الليرة التركية 13.45 مقابل الدولار في 23 نوفمبر، عقب خطاب دافع فيه أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من التضخم الذي يلامس 20%.