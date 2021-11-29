أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي جام كوتشوك، أن الوضع الاقتصادي في تركيا أفضل من الدول الأوروبية، مما أثار موجة من الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي.

كوتشوك قال خلال مشاركته في برنامج على قناة (خبرترك) إن الآلاف في ألمانيا يجمعون أغطية زجاجات المياه الغازية، لكون معاشاتهم غير كافية.

الكاتب المقرب للسلطة الحاكمة، تجاهل تراجع قيمة المعاشات في تركيا خلال هذا العام بنحو 80 في المئة بسبب معدل التضخم المرتفع.

وأضاف كوتشوك أن أي شخص لن يكون قادرا على العيش في مدن أوروبا إذا ما كان دخله الشهري أقل من 2500 -3000 يورو.

وخلال فترة قصيرة من انتشار تصريحات كوتشوك، انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمنتقدة لهذه التصريحات.

يذكر أن الليرة التركية تراجعت لمستويات قياسية منخفضة الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالالتزام بسياسة تخفيف أسعار الفائدة، وتم تخفيض الليرة من 19 بالمئة إلى 16 بالمئة على ثلاث مراحل متتالية.

الليرة فقدت ما يصل إلى 45% من قيمتها هذا العام، نحو نصف تلك الخسائر في الأسبوعين الماضيين.

وسجلت الليرة التركية 13.45 مقابل الدولار في 23 نوفمبر، عقب خطاب دافع فيه أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من التضخم الذي يلامس 20%.