أنقرة (زمان التركية) – تسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” في ضربة جديدة لليرة التركية متسببا في استمرار نزيفها.

زاد “أوميكرون” الضغط على عملات البلاد النامية، ومن بين هؤلاء الليرة التركية التي وصلت إلى 13.14 دولارا.

ووصل اليورو إلى 14.88 ليرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

المتحور الجديد لكورونا، وتوقع استمرار تخفيض أسعار الفائدة يساهم في انهيار العملة المحلية التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أنه “لن أتنازل عن خفض أسعار الفائدة” متوقعا أن “التضخم سينخفض قبل انتخابات 2023”.

ومن أسباب مفاقمة أزمة الليرة استقالة المدير العام لأسواق البنك المركزي دوروك كوتشوك ساراتش، فضلا عن الأنباء التي تفيد بأن مجلس أوروبا قد يتخذ قرار عقوبات ضد تركيا بسبب عدم الإفراج عن عثمان كافالا.