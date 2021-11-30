إزمير (زمان التركية)ــ وقع زلزالان متتاليان صباح اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل إزمير غرب تركيا، تتراوح قوتهما بين 4.3 و5.1، وذلك بعد ساعات من عاصفة قوية ضربت البلاد وتسببت في سقوط ضحايا.

وقع الزلزالان قبالة ساحل منطقة أورلا في إزمير، وقالت وكالة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الأول وقع عند الساعة 7.00 صباحا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، بينما وقع الزلزال التالي في الساعة 7.09 صباحًا بقوة 4.3 درجة.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ، أنه “بعد الزلزال الذي وقع قبالة منطقة أورلا، لم يكن هناك أي تقرير سلبي حتى الآن. ودراسات المسح الميداني مستمرة”.

الزلزال الأول كان بالقرب من 5 مستوطنات في منطقتي تشيشمة وأورلا.

وقال مرصد قنديلي، إن زلزالًا آخر بقوة 3.0 درجة وقع في البحر الأبيض المتوسط ​​في الساعة 07:22.

من ناحية أخرى، تم تعليق الدراسة ليوم واحد في اسطنبول 7 محافظات أخرى، بسبب الظروف الجوية السيئة، حيث أسفرت العاصفة القومية التي ضربت البلاد يوم الإثنين عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 38، ووقوع خسائر مادية.