أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار في تركيا تعاملات اليوم اليوم الثلاثاء، بسعر صرف 12.81 ليرة.

واعتبارا من الساعة 10:25 بتوقيت تركيا ارتفع الدولار بنحو 0.23 في المئة ليسجل 12.84 ليرة.

يذكر أنه في الثاني من نوفمبر سجل الدولار 9.46 ليرة. وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري سجل الدولار أعلى مستوياته مسجلا 12.84 ليرة.

اليورو

وعلى الصعيد الآخر استهل اليورو تعاملات اليوم بسعر صرف 14.47 ليرة، غير أنه اعتبارا من الساعة 10:29 بالتوقيت المحلي ارتفع بنحو 0.68 في المئة ليسجل 14.56 ليرة.

من جانب آخر، توقعت وكالة بلومبيرج الاقتصادية، أن يرتفع معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر نوفمبر بنسبة 3 في المئة، ليسجل 21.67.