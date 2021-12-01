أنقرة (زمان التركية) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا لن تشهد انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2023.

تصريحات أردوغان تأتي ردا على مطالبة المعارضة، بالذهاب للانتخابات مبكرة.

وقال أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، أنه وكذلك رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، ورئيس حزب الاتحاد الكبير، مصطفى داستاجي، قد أدلوا ببيانات متعددة حول أن موعد الانتخابات سيكون في 2023.

وأضاف أردوغان: “تاريخ الانتخابات هو يونيو 2023. هذا لن يتغير. لقد قلنا هذا ليس مرة واحدة، ولكن بشكل متكرر. المعارضة لها آذان لا تسمع وعيون لا ترى”.

أردوغان اعتبر أن تركيا في الوقت الحالي لا تتحمل إجراء انتخابات مبكرة، لذلك ستكون الانتخابات في موعدها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الجميع في تركيا سيعتاد الآن على موعد الانتخابات الجديدة في البلاد التي ستكون في يونيو 2023.

وكانت أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، قد طالبت بإجراء انتخابات مبكرة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وتدهور سعر الليرة مقابل الدولار.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع بشكل كبير، بسبب الأوضاع الاقتصادية.