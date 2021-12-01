أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر السميت في مدينة إسطنبول إلى 3.5 ليرة تركية، عقب ارتفاع سعر الطحين وزيادة ثمن رغيف الخبز.

وأوضح رئيس غرفة التجار والحرفيين في إسطنبول، شعبان أوزدمير، أن سبب الارتفاع هو زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 300%.

وأضاف أوزدمير أن التجار لن يكونوا قادرين على الصمود إذا استمر ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أنه بعد 3-5 أشهر، قد تبدأ الإغلاقات.

وأشار أوزدمير إلى أن سعر السميت كان 2.5 ليرة تركية، ولكن الآن وبعد ارتفاع سعر الدولار المرتبط به أسعار المواد الخام، يباع السميت بـ3.5 ليرة.

وذكر رئيس الغرفة أنه لم يبق شيء لم يرتفع سعره بداية من الكهرباء والغاز الطبيعي والدقيق والسمسم ودبس السكر والزيت والجبن، وكل هذه المواد تدخل في صناعة السميت.

وكان لارتفاع سعر الدقيق دور في زيادة ثمن المخبوزات في تركيا. قبل ثلاثة أشهر كان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام يتراوح بين 150 و160 ليرة غير أنه ارتفع خلال فترة قصيرة إلى 350 ليرة.