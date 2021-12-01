أنقرة (زمان التركية) – عصفت الزيادة في قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة بعوائد العملية الإنتاجية في تركيا.

تسببت الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال الشهرين الماضيين في رفع قيمة ديون تركيا بنحو 2.3 ترليون ليرة، بسبب الفوائد.

وكشفت بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام الجاري الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن نمو الاقتصاد التركي بنحو 7.4 في المئة خلال الربع الثالث.

اللافت في الأمر هو إعلان هيئة الإحصاء التركية تسجيل الاقتصاد التركي نموا خلال فترة تتراجع فيه القوة الشرائية للمواطن ويعاني فيها الاقتصاد من صدمات متعاقبة.

4.7% زيادة في الأنشطة العقارية

وعلى صعيد الأنشطة المشكلة لإجمالي الناتج المحلي شهد الربع الثالث من العام الجاري ارتفاع بنحو 25.4 في المئة بالأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم وبنحو 22.6 في المئة بأنشطة الاتصالات والمعلومات وبنحو 20.7 في المئة بالخدمات وبنحو 11.7 في المئة بأنشطة الخدمات الأخرى وبنحو 10 في المئة في الصناعة وبنحو 8.3 في المئة في أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وبنحو 4.7 في المئة بالأنشطة العقارية.

تقلص الإنتاج الزراعي

وعلى الصعيد الآخر تراجعت أنشطة التأمين والتمويل بنحو 19.9 في المئة والانشاء بنحو 6.7 في المئة والزراعة والغابات وصيد الأسماك بنحو 5.9 في المئة.

ومقارنة بالربع السابق ارتفع مؤشر حجم إجمالي الناتج المحلي المعدل موسميًا وتقويمياً بنحو 2.7 في المئة.

وعند المقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ارتفع مؤشر حجم إجمالي الناتج المحلي المعدل تقويمياً بنحو 7.8 في المئة.

حجم الإنتاج خلال الربع الثالث

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت توقعات إجمالي الناتج المحلي وفقا لنهج الإنتاج بنحو 35.5 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري ليسجل ترليون و915 مليار و467 مليون ليرة.

وبالأسعار الجارية بلغ إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث على صعيد الدولار نحو 225 مليار و497 مليون دولار.

تزايد الانفاق الاستهلاكي للمواطنين

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع الانفاق الاستهلاكي للأسر بنحو 9.1 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، كما تزايد الانفاق الاستهلاكي النهائي للدولة بنحو 9.6 في المئة. وتراجع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنحو 2.4 في المئة.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنحو 25.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، بينما تراجعت الواردات بنحو 8.3 في المئة.

تراجع الليرة يمحو عائدات إنتاج عام كامل

تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى إن إجمالي الناتج المحلي وفقا لنهج الإنتاج بلغ ترليون و915 مليار و467 مليون ليرة خلال العام الأخير.

ومع مواصلة الليرة التركية تراجعها أمام الدولار إلى 13.48 ليرة بعدما كانت تبلغ في منتصب شهر سبتمبر/ أيلول نحو 8.40 ليرة تضاعفت ديون تركيا، إذ أن التكلفة الإضافية التي فرضتها هذه الزيادة على تركيا التي تعاني من ديون خارجية بنحو 450 مليار دولار بلغت 2 ترليون و286 مليار ليرة متجاوزة عائدات انتاج العام الأخير التي بلغت ترليون و915 مليار ليرة.