أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الأولى أوروبيا في مؤشر البؤس العالمي.

وبحسب البيانات التي جمعتها مبادرة “جزء من الحقيقة” الاجتماعية الهادفة إلى المساهمة في جعل الفاعلين السياسيين أكثر مسؤولية والناخبين أكثر دراية، فإن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في مؤشر البؤس العالمي.

وأوضحت البيانات أن تركيا، التي تحتل المرتبة 21 من بين 156 دولة في مؤشر البؤس العالمي، تأتي في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية.

لفتت البيانات إلى ارتفاع مؤشر البؤس في تركيا بشكل كبير في السنوات السبع الماضية، حيث بلغ مؤشر البؤس التركي الذي كان 32.7 نقطة عام 2013، 41.2 نقطة عام 2020.

وتابعت المبادرة: “في دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وإيران، التي تتقدم على تركيا، يُرى أن العامل المحدد هو التضخم النقدب، بينما في تركيا، لأسعار الفائدة نصيب في ارتفاع مؤشر البؤس”.

يذكر أن “جزء من الحقيقة” هي مبادرة اجتماعية تهدف إلى المساهمة في جعل الفاعلين السياسيين أكثر مسؤولية والناخبين أكثر دراية في تركيا، من خلال تحليل البيانات التي تؤثر على السياسة التركية من خلال البيانات المتاحة للجمهور ومشاركتها مع الجمهور على الإنترنت.