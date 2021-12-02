أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار القهوة في تركيا بنسبة 300%، خلال الـ11 شهر الماضية من 2021.

في بداية العام الجاري، بيع الكيلو جرام الواحد من البن مقابل 30 ليرة تركية، والآن أصبح يباع بسعر 150 ليرة تركية.

وأوضح التجار أنه بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الصرف الأجنبي، كانت الظروف الجوية السيئة وتكاليف الشحن من أسباب هذا الارتفاع.

وقال كوراي أوزكيليتش، الذي يعمل في مجال التوابل في إسكيشهير، أن الزيادة في استهلاك القهوة كانت سببا أيضا في زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن سعر الكيلوجرام قد يرتفع إلى 200 ليرة تركية.

وحول مخزن القهوة حاليا في تركيا، قال أوزكيليتش: “تأتي القهوة من دول مثل إندونيسيا والبرازيل. يقال أن أكبر منتجي البن في تركيا يمتلكون 2-3 أشهر من المخزون. من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذا استمرت أسعار الشحن في الارتفاع. في الوقت الحالي تباع القهوة في السوق مؤقتًا مقابل 150 ليرة، لكن إذا سمعت أنها 200 ليرة، فلا تتفاجأ”.