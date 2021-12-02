أنقرة (زمان التركية) – دعا البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لترك السلطة فورا.

وقال بايلان إن أردوغان يجعل البلاد أكثر فقرا كل يوم، وأن القوة الشرائية ستنخفض كل يوم.

وأضاف بايلان: “إنها دعوتي إلى رجب طيب أردوغان والحكومة. اتركوا الحكومة في أسرع وقت ممكن. ليس لديكم فرصة لإيجاد حل. كل يوم تسكب البنزين على النار امشتعلة”.

وطالب بالإسراع في إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية المتردية.

وتابع بابلان: “هذه دعوتي إلى كل النواب. إذا لم يجري رجب طيب أردوغان انتخابات، فنحن مفوضون بصفتنا 600 نائبًا في البرلمان، ويجب أن نأخذ تركيا إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن. على تركيا التخلص من نظام الرجل الواحد”.

ويصر الرئيس التركي أردوغان على خفض قيمة الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض الخميس الماضي معدل الفائدة مجددا، ليصبح 15 بالمئة، بينما لا يزال معدل التضخم النقدي مرتفعا ويلامس 20 بالمئة.