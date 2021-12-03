أنقرة (زمان التركية) – اتهمت تركيا قبرص بانتهاك جرفها القاري بمنحها رخصة للتنقيب في المتوسط ​​لشركتي “إكسون موبيل” و”قطر للبترول”.

وقالت وزارة الخارجية التركية: “جزء من المنطقة المعنية التي صدرت لها الرخصة امتداد للجرف القاري التركي في شرق المتوسط”.

وأضافت: “تماما كما في السابق، لن تسمح تركيا أبدا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بإجراء أبحاث هيدروكربونية غير مصرح بها في منطقة ولايتها القضائية البحرية، وستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك”.

وأعلنت قبرص مؤخرا أن مجلس وزرائها وافق على الترخيص “لإكسون موبيل” و”قطر للبترول” للتنقيب في القطاع الخامس من المنطقة الاقتصادية القبرصية الخاصة، جنوبي وجنوب غربي الجزيرة.

وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص منذ عقود حول السيادة في شرق المتوسط والمجال الجوي والطاقة وبعض الجزر في بحر إيجة.

ولا تتفق اليونان وتركيا على حدود الجرف القاري لكل منهما، بينما في حالة قبرص لا تعترف تركيا بوجود جرف قاري ولا تعترف بحكومة نيقوسيا.