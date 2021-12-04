أنقرة (زمان التركية) – قال مركز أبحاث متخصص في حساب التضخم النقدي، إن التضخم في تركيا وصل إلى 58.65%، بما يفوق ضعف المعلن رسميا.

مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) قالت إن معدل التضخم في نوفمبر، شهد زيادة شهرية بنسبة 9.91، فيما سجل معدل التضخم السنوي 58.65 في المائة.

وفقًا لـ ENAG، كانت المجموعة التي حققت أعلى زيادة شهرية هي عنصر “الترفيه والثقافة” مع 21.11.

وكانت أقل زيادة شهرية هي “الاتصالات” بنسبة 1.38 في المائة.

قال مدير ENAG، البروفيسور فيسيل أولوسوي: “انخفضت أسعار الفائدة، وارتفع التضخم. التضخم ذاهب إلى معدل لا يمكن السيطرة عليه”.

يذكر أن بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK) التي يشكك اقتصاديون وسياسيون معارضون في مصداقيتها كشفت أن التضخم ارتفع بنسبة 3.51 في المائة في نوفمبر وأصبح 21.31 في المائة على أساس سنوي.