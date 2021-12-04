أنقرة (زمان التركية) – مُنع زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، من دخول هيئة الإحصاء التركية، من الدخول إلى مبناها.

أدلى كيليتشدار أوغلو ببيان من أمام هيئة الإحصاء التركية، قال فيه إن الهيئة، لم تعد مؤسسة دولة، و تحولت إلى مؤسسة تابعة للقصر.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “دعونا لا ننسى أن القانون الذي تخضع له جميعًا هو قانون موظفي الخدمة المدنية. أناشد موظف الخدمة المدنية. قم بواجبك بشكل صحيح وأمين. أولئك الذين يعيشون في هذا المبنى يجب ألا تنسى أن المباني التي تعمل فيها قد تم إنشاؤها من الضرائب التي دفعها مواطنو هذا البلد. لا تنس أبدًا أن الرواتب التي تتلقاها تخص العامل المتقاعد”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن موظفي هيئة الإحصاء مذنبون، لأنهم يتلاعبون بالبيانات ويضللون الشعب، ولا يقومون بالواجب المقرر عليهم.

كيليتشدار أوغلو كان قد أعلن الجمعة عبر تويتر، أنه سيزور هيئة الإحصاء التركية في تمام الساعة 11:00، وذلك تزامنا مع إعلان بيانات معدل التضخم النقدي.

بيانات هيئة الإحصاء التركية التي يشكك اقتصاديون وسياسيون معارضون في مصداقيتها كشفت أن التضخم ارتفع بنسبة 3.51 في المائة في نوفمبر وأصبح 21.31 في المائة على أساس سنوي.