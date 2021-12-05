أنقرة (زمان التركية) – طالب عدد من المواطنين في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالاستقالة، بينما أكد زعيم المعارضة أنه سيطيح به من الحكم.

مطالبة الأتراك جاءت خلال مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري في ولاية مرسين التركية، بمشاركة رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.

وخلال المؤتمر الجماهيري في مرسين ردد المتواجدون هتافات “استقيل يا طيب”، ليرد عليهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو قائلا: “ليس من الضروري أن يستقيل، سنرسله من حكم تركيا”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو متحدثا عن وعود سيلبيها في حال وصول حزبه إلى السلطة: “سنصل إلى السلطة بدعمكم. في الأسبوع الأول سنمحو ديون الفلاح للبنوك وتعاونيات التسليف الزراعي. لن يتم حجز جرار وحيوانات أبدًا. سيكون بنك زراعات بنكًا صديقًا للمزارعين. أعدك من ساحة الأمل في مرسين. سيكون من واجبي أن أجعل المزارع سيد هذه الأمة. سنفعل نفس الشيء للتجار”.

وتابع زعيم المعارضة: “عندما نصل إلى السلطة، فإن أول ما يجب فعله هو إنشاء وزارة التجار، وسيبتسم التجار. سنجعل بنك هالق بنكًا حرفيًا”.

كما أشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه لا داعي للقلق من المعلمين الذين ينتظرون التعيين، والمعوقين، والعاملين الصحيين الذين يعانون من نقص في الموظفين، فسيتم عمل اللازم من أجلهم.

واستهل حزب الشعب الجمهوري سلسلة مؤتمراته الجماهيرية المطالبة بعقد انتخابات مبكرة من مدينة مرسين.