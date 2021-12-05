أنقرة (زمان التركية) – علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو من دخول مبنى هيئة الإحصاء التركية.

الرئيس التركي أردوغان، شارك السبت في حفل افتتاح جسر “زاروفا” وسد “شيرفان” وعدد من المشاريع الأخرى في مدينة مرسين.

وفي كلمته خلال الحفل، قال أردوغان: “كليجدار أوغلو أجرى استعراضا أمام هيئة الإحصاء التركية. الإنسان يخجل ولا يقدم على زيارة مكان لم تتم دعوته له. يا سيد كمال، اعلم أنه لا يمكن زيارة مؤسسة حكومية بدون موعد مسبق بعد الآن. فلتتوقف عن مداهمة المؤسسات الحكومية وتهديد العاملين بها فلنتنافس على الساحة السياسية”.

أردوغان قال إن ما يدور داخل حزب كليجدار أوغلو هو شأن خاص لا يعنيه، غير أنه لن يسمح له بمهاجمة قيم الشعب والإضرار بمصالح البلاد، على حد تعبيره.

أضاف قائلا: “يمكنك التجول برفقة التنظيمات الإرهابية وزيارتهم بدون موعد مسبق، أما المؤسسات الحكومية فهي مؤسسات جادة ولا يمكنك زيارتها وقتما تشاء”.

واختتم أردوغان زيارته بمنتدى “لقاءات المجتمع المدني” في سعرد، حيث شدد في كلمته خلال المنتدى على حماية الشباب التركي من التنظيمات الإرهابية والمخدرات.

يشار هنا إلى أنه تم الإعلان عن إحباط مخطط لمحاولة اغتيال أردوغان خلال هذا اللقاء.

أضاف أردوغان قائلا: “ليس لدينا شاب واحد سنتركه ضحية للإرهاب والحشيش. ولن نترك أبدا المجال لمن يضحون بأبناء هذا البلد بينما ينعم أبناؤهم بالرفاهية”.

كيليتشدار أوغلو كان قد أعلن الجمعة عبر تويتر، أنه سيزور هيئة الإحصاء التركية في تمام الساعة 11:00، وذلك تزامنا مع إعلان بيانات معدل التضخم النقدي. في وقت لاحق قال المعارض التركي من أمام هيئة الإحصاء، إن الهيئة، لم تعد مؤسسة دولة، و تحولت إلى مؤسسة تابعة للقصر.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “دعونا لا ننسى أن القانون الذي تخضع له جميعًا هو قانون موظفي الخدمة المدنية. أناشد موظف الخدمة المدنية. قم بواجبك بشكل صحيح وأمين. أولئك الذين يعيشون في هذا المبنى يجب ألا تنسى أن المباني التي تعمل فيها قد تم إنشاؤها من الضرائب التي دفعها مواطنو هذا البلد. لا تنس أبدًا أن الرواتب التي تتلقاها تخص العامل المتقاعد”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن موظفي هيئة الإحصاء مذنبون، لأنهم يتلاعبون بالبيانات ويضللون الشعب، ولا يقومون بالواجب المقرر عليهم.

كشفت هيئة الإحصاء أمس أن التضخم ارتفع بنسبة 3.51 في المائة في نوفمبر وأصبح 21.31 في المائة على أساس سنوي. ويشكك اقتصاديون وسياسيون معارضون في مصداقية بيانات الهيئة.

يذكر أن زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو تعهد بمؤتمر جماهيري أمس في مرسين بإجبار أردوغان على التنحي عن الحكم.