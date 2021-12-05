أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق جالطة سراي التركي مع نظيره ألتاي إزمير، بهدفين مقابل هدفين.

المباراة التي شهدها استاد ناف بمدينة إسطنبول، تأتي ضمن فاعليات الأسبوع الـ15 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل هدفي جالطة سراي خليل درويش أوغلو في الدقيقة 34، مباي دياني في الدقيقة 79.

أما هدفي ألتاي إزمير فسجلهما سيزار بيناريس في الدقيقة 17، داودا بامبا في الدقيقة 86.

وكانت نسبة استحواذ جالطة سراي في المباراة 65%.

وبهذه النتيجة يحتل جالطة سراي المركز السادس في جدول الدوري التركي، بإجمالي نقاط 23.

أما ألتاي إزمير فيحتل المركز 13، بإجمالي نقاط 18.