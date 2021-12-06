أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد النقابات العمالية في تركيا نتائج مسح الحد الأدنى للفقر والجوع لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي أجراه بالتزامن مع التراجع في قيمة الليرة.

وكشف المسح عن بلوغ حد الجوع لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص 3107 ليرة وبلوع حد الفقر 8823 ليرة مؤكدا أن الزيادات المتعاقبة في العديد من المجالات تؤثر إلى حد كبير على هذه النسب.

وكان اتحاد النقابات العمالية التركي قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن حد الجوع بلغ 3027 ليرة في حين بلغ حد الفقر 8595 ليرة ما يعكس زيادة بنحو 80 ليرة في حد الجوع و228 في حد الفقر خلال شهر واحد.

وأفاد مسح النقابات العمالية أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني شهد زيادة في أسعار النقل والتعليم ومنتجات النظافة الشخصية والخدمات الصحية والملابس مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول وأن الغاز النفطي المسال والديزل وتذاكر الطيران سجلت أعلى زيارة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

كما أشار المسح إلى ارتفاع رسوم تعبئة الغاز النفطي المسال بنحو 19.55 في المئة والديزل بنحو 10.13 في المئة وتذاكر الطيران بنحو 9.95 في المئة.

وعلى صعيد السلع الغذائية ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 2.65 في المئة، حيث سجل كل من الباذنجان والفلفل والطماطم وزيت عباد الشمس والمشمش المجفف أعلى زيادة خلال الشهر المنصرم.

وعلى الصعيد الآخر سجل الكرنب والسبانخ والليمون والخس والكراث أعلى تراجعا في الأسعار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.