أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانري كولو، إن 41 سجينًا تركيا لقوا حتفهم بسبب السرطان في 4 سنوات.

البرلماني سيزجين تانري كولو طرح مسألة السجناء المرضى والأحكام في السجون في بث على قناة إم إس تي تي في.

وأوضح تانري كولو أنه يجب إطلاق سراح السجناء المرضى والمسنين لتلقي العلاج، مضيفًا أن 41 سجينا لقوا حتفهم بسبب السرطان في السنوات الأربع الماضية فقط.

وأكد تانري كولو أن المحتجزون المرضى وكبار السن، يجب الإفراج عنهم حتى تتم معالجتهم في ظروف صحية.

كما أشار تانري كولو إلى أن النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي أيسل توغلوك فقد ذاكرته بسبب مرض الزهايمر وينبغي إطلاق سراحه.

يذكر أنه في أواخر أكتوبر الماضي، نظم مئات الأشخاص حول العالم، مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن السجناء المرضى في السجون.

بحسب آخر تقرير أصدرته جمعية حقوق الإنسان التركية في 31 مارس 2020، هناك ما مجموعه 1564 مسجونا مريضا، 590 منهم حالتهم خطيرة، في السجون التركية.