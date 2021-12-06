قونيا (زمان التركية) – اعتدى سياسي تركي من اليمين المتطرف على صحفي في محافظة قونية وسط الأناضول، وقام بتهديده.

ويظهر في مقطع فيديو من كاميرا امنية نائب رئيس حزب الحركة القومية إريغلي حسن يازار وهو يهاجم الصحفي أوزكان سراج في الشارع بمنطقة إيريغلي بمحافظة قونيا وسط تركيا.

وقال سراج إنه تلقى تهديدًا بالقتل من يازار بعد تعرضه للاعتداء، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها السياسي المتطرف صحفيًا.

ووفقًا لسراج، فإن الهجوم جاء بعد أن كشف عن ممارسات فساد عمدة إرغلي حسين أوبروكجو.

قال سراج: “نحن نعلن للجمهور عن السياسات الخاطئة لأوبروكجو. نحن نكافح ليعرف الجمهور الحقيقة”.

وأضاف: “نقوم بواجبنا الصحفي في ظل ظروف صعبة. ويحاول أوبروكجوالضغط علينا بهذه الطريقة. هجمات وتهديدات مسؤول الحركة القومية لن تجعلنا ننحني”.

كما دعا سراج زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الشريك في التحالف الحاكم إلى “القيام بما هو ضروري” بعد الاعتداء عليه.

قبل الهجوم بفترة وجيزة، قال مراسل صحيفة سوزجو اليومية، مُسلم إيفجي، إنه تعرض للتهديد من قبل رئيس شعبة حزب الحركة القومية في إرغلي موسى يلماز لمغادرة مؤتمر صحفي.

يذكر أن صحفيين وإعلاميين تتعرضوا في تركيا على مدار الأشهر الماضية لهجمات من منتظمين لحزب الحركة القومية وبالأخص تنظيم الذذاب الرمادية التابع للحزب.