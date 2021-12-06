أنقرة (زمان التركية) – سحق فريق فنربخشة التركي نظيره ريزا سبور بأربع أهداف مقابل لاشىء.

المباراة عقدت على استاد شكري سراج أوغلو، ضمن فاعليات الأسبوع 15 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أول أهداف فنربخشة ميرجيم بيريشا في الدقيقة 13. أما الثلاثة أهداف المتبقية فسجلها سيردار دورسون في الدقائق 70، 79، 90.

وكانت نسبة استحواذ فنربخشة على الكرة في المباراة 48%

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشة المركز الثاني من الدوري التركي الممتاز، بإجمالي 27 نقطة.

أما ريزا سبور فيأتي في المركز الـ20، بإجمالي 10 نقاط.

ويتصدر طرابزون سبور الدوري التركي، بإجمالي 39 نقطة.