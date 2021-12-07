أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاه ستعزز علاقاتها مع دول الخليج رغم انزعاج المعارضة التركية.

جاء ذلك في بيان أدلى به الرئيس أردوغان قبل زيارته الرسمية لدولة قطر بمناسبة الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

وانتقدت المعارضة التركية مؤخرًا انفتاح أردوغان المفاجئ على الإمارات رغم اتهاماته السابقة للدولة الخليجية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، إرسال جواسيس إلى تركيا؛ كما تنتقد المعارضة منذ سنوات فتح الباب أمام الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشاريع التي يتبناها أردوغان وترفضها المعارضة مثل مشروع قناة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن حكومته تؤيد تعزيز الوحدة والتضامن مع جميع دول الخليج، مشيرا إلى أنه “على الرغم من انزعاج المعارضة، ستعمل الحكومة على تعزيز هذه العلاقات”.

وأضاف أردوغان: “بالإضافة إلى قطر، نحاول تحسين علاقاتنا مع دول الخليج الأخرى، تركيا ستعمل على تعزيز علاقاتنا مع أشقائنا في الخليج دون أي تمييز”.

وأكد أردوغان على ترحيب حكومته بالجهود الدبلوماسية لإعادة فتح أبواب الحوار وإزالة سوء التفاهم في منطقة الخليج.

وحول القاعدة التركية في قطر، قال أردوغان “بخصوص مسألة الدفاع التركية القطرية، يوجد لجيشنا قاعدة هناك، سنزو الجيش التركي هناك”.

وصل أردوغان الدوحة عصر الاثنين، وحضر مع زوجته أمينة أردوغان مأدبة عشاء، أقيمت على شرف أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، والد أمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثان.