القاهرة (زمان التركية)ــ زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه الذي تولى المنصب مؤخرًا، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنظمتين في مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين، مشيراً إلى أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضي إلى دعم المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق مصالح المشتركة للجانبين في مختلف المجالات.