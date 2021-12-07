أنقرة (زمان التركية) – قررت إدارة شبكة “سي إن إن CNN” الإخبارية في الولايات المتحدة، التحقيق مع مكتبها في تركيا CNN Türk’ü بسبب انحيازه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

“سي إن إن”بنسختها التركية، برزت خلال الفترة الماضية بإعتبارها إحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية.

وبناء عليه قدم يورتر أوزجان ممثل حزب الشعب الجمهوري التركي في واشنطن، شكوى ضد مكتب القناة في تركيا، لتبدأ الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا بهذا الشأن.

وبحسب المعلومات التي قدمها أوزجان، سيأتي وفد من مقر الشركة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لبحث سياسة البث للقناة. وأكد أوزجان أن زيارة الوفد ليست زيارة روتينية.

يذكر أنه في الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار / مارس 2019، حضر وفد CNN إلى تركيا بعد شكوى من حزب الشعب الجمهوري بشأن “البث المنحاز”، وكانت هناك تغييرات في مجلس إدارة القناة.

وتفرض الحكومة في تركيا رقابة كبيرة على وسائل الإعلام التي تحولت أغلبها بعد محاولة انقلاب عام 2016، إلى صحف وقنوات موالية للرئيس، بعد أن اشتراها رجال أعمال مقربون لحزب العدالة والتنمية الحاكم.