أنقرة (زمان التركية) – سربت صحيفة”يني تشاغ” التركية، الأسئلة المعدة للصحفيين من أجل طرحها على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي قبل زيارته قطر.

قبل 5 دقائق فقط من انطلاق المؤتمر الصحفي لأردوغان قبل زيارته الدوحة، سربت “يني تشاغ” الأسئلة التي سيطرحها الصحفيون خلال المؤتمر.

وبالفعل طرح الصحفيون خلال المؤتمر ذات الأسئلة التي سربتها “يني تشاغ”.

وكان من بين الأسئلة المسربة: لقد التقيت بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في أنقرة قبل أسبوعين في إطار زيارته تركيا. فسرت الصحافة الإماراتية هذه الزيارة على أنها “علاقات واعدة” وقالت إن الزيارة ستنقل العلاقات بين تركيا والدول العربية إلى عهد جديد. أنتم اليوم ذاهبون إلى قطر إحدى أقوى دول الجغرافيا العربية. في هذا السياق، ما هو تقييمك للعلاقات بين تركيا والدول العربية؟

بالإضافة إلى سؤال: كان بيانا مشتركا وقعته 19 دولة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إدارة طالبان. وحث البيان حركة طالبان على الوفاء بوعودها بعدم إلحاق الأذى بأعضاء الحكومة وأفراد الأمن السابقين. كيف تقيم هذه القضية؟.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدي انزعاجا من الصحفيين الأجانب عندما يطرحون أسئلتهم الجريئة عليه خلال زياراته الخارجية.

وتفرض الحكومة في تركيا رقابة كبيرة على وسائل الإعلام التي تحولت أغلبها بعد محاولة انقلاب عام 2016، إلى صحف وقنوات موالية للرئيس، بعد أن اشتراها رجال أعمال مقربون لحزب العدالة والتنمية الحاكم.