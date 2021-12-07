أنقرة (زمان التركية) – أجرى عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، زيارة إلى رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، في منزله.

وعبر تويتر نشر داود أوغلو عدة صور لعمدة أسطنبول وزوجته في منزله خلال الزيارة وعلق عليها قائلا: “أتقدم بالشكر للسيد أكرم إمام أوغلو على زيارته الطيبة إلى منزلنا برفقه حرمه السيدة ديلاك إمام أوغلو”.

وذكر داود أوغلو في منشوره أن إمام أوغلو أجرى محادثة ممتعة عن إسطنبول بحضور نجله محمد وقرينته السيدة سارة.

يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى تمتع أكرم إمام اوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري بشعبية كبيرة، قد تمكنه من منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات إسطنبول.

ولفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار هذا الأسبوع بتصريح قال فيه، إنه يجب إعادة إسطنبول مرة أخرى إلى مالكها الحقيقي.

أردوغان قال إن بلدية إسطنبول بمثابة قاطرة البلديات الأخرى في البلاد، فحيثما ذهبت تلك القاطرة، ذهبت العربات الأخرى وراءها أيضا، على حد تعبيره. وقال: “يجب أن تعود ملكية إسطنبول مرة أخرى إلى حزب العدالة والتنمية في عام 2023”.

الرئيس التركي الذي تولى في السابق منصب عمدة بلدية إسطنبول، فشل حزبه الحاكم في الفوز بإدارتها في الانتخابات البلدية عام 2019، رغم إعادتها بمزاعم التزوير.