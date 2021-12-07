أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب الصحفي التركي عضو حزب العدالة والتنمية، رسول طوسون، أن معدل التضخم النقدي في ألمانيا بلغ 150%، في محاولة لتبرير التضخم المرتفع في تركيا، لكن بتصريح غير واقعي.

طوسون البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والكاتب بصحيفة ستار، اعتبر أن التضخم المرتفع وتكلفة المعيشة المرتفعة في تركيا أمر “طبيعي”، وقارن التضخم في تركيا بالتضخم في الولايات المتحدة وألمانيا، رغم الفارق الكبير.

رسول طوسون صدرت عنه تصريح غير واقعي، إذ قدم عملية حسابية غير منطقية قائلا: “الأزمة التي يمر بها العالم وتكلفة المعيشة ليسا وحدهما في تركيا. ألمانيا تشهد أعلى معدل تضخم في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وقد ارتفع التضخم من 2 في المائة إلى 5 في المائة، أي أن هناك تضخم بنسبة 150 في المائة”. بينما سجل التضخم النقدي في تركيا هذا الشهر أكثر 21 بالمئة.

وأكد طوسون أن أمريكا تشهد أزمة تضخم أيضا.

كما أشار طوسون إلى أنه بعد كل شيء، هناك مشكلة كورونا التي تواجهها أمريكا وألمانيا، متابعا: “ومع ذلك، فقد نجونا من الكوارث التي ستهز اقتصادنا بشكل جذري”.