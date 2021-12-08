أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” العالمية، إن وفدا إماراتيا أجرى محادثات مع عدد من شركات صناعة الدفاع التركية.

وبحسب تقرير بلومبرج، قالت مصادر تركية، لم ترغب في الكشف عن هوياتها، إن وفدا من الإمارات العربية المتحدة كان في أنقرة الاثنين الماضي، والتقى بمنظمات صناعة الدفاع التركية.

وأوضح أن من بين الشركات التي ألتقى بها الوفد الإماراتي، شركة “أسيلسان” الخاصة بصناعة الإلكترونيات العسكرية.

وأضاف التقرير أن هذه الاجتماعات، جاءت بعد أسبوعين من لقاء ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت بلومبيرج إلى أن رئاسة الصناعات الدفاعية وشركة أسيلسان لم تدلي بأي بيان حول هذا الموضوع حتى الآن.

وذكرت بلومبرج أن إسماعيل دمير من رئاسة الصناعة الدفاعية التقى بمجموعة من الصحفيين يوم الأحد وقال إن الصادرات مدرجة على جدول الأعمال.

وقررت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ابتعدت مؤخرًا عن الصراعات الإقليمية، تليين علاقاتها مع العديد من الدول، وخاصة تركيا.