أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار ورق التواليت والمناشف الورقية في تركيا بنسبة 40%.

ارتفع التضخم النقدي في تركيا خلال نوفمبر بنسبة 3.51 في المائة على أساس شهري، وبلغ معدل التضخم السنوي 21.31 بالمئة.

بعد إعلان هيئة الإحصاء عن بيانات التضخم، استمرت الزيادات في المنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية في الظهور واحدة تلو الأخرى.

مؤخرا، كانت هناك زيادة تصل إلى 40 في المائة في منتجات ورق التواليت والمناشف الورقية على أرفف الأسواق.

ارتفع سعر المناشف الورقية المكونة من 6 طبقات من 25.75 ليرة تركية إلى 53.90 ليرة تركية، وارتفع سعر ورق التواليت 24 طبقة من 66.90 ليرة تركية إلى 90.25 ليرة تركية، وارتفع سعر ورق التواليت المكون من 32 طبقة من 97.50 ليرة تركية إلى 131.50 ليرة تركية.

كما ارتفعت أسعار منتجات مسحوق الغسيل من 87.90 إلى 127 ليرة، والحفاضات من 44 ليرة إلى 59 ليرة، والفستق من 19 ليرة إلى 29 ليرة.