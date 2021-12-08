أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، إن حكومة تركيا، حولت البلاد إلى إمبراطورية إجرامية.

سنجار اعتبر أنه لن يتم تحقيق الأمن والاستقرار والأمان في تركيا، مادامت تركيا في مؤخرة العالم في حكم القانون.

وأضاف زعيم الحزب الكردي: “حيثما لا توجد سيطرة ولا سيادة القانون، يكون للفساد والجريمة المنظمة خسائرهما. لهذا السبب تحول هذا البلد إلى إمبراطورية إجرامية”.

ذكر سنجار أنه في الوقت الذي توجد به الآلاف من الأدلة حول علاقات الوزراء مع العصابات والمافيا، فإن المدعين العامين لا يتحركون ولا الحكومة تتحرك، والبرلمان لا يقوم بدوره.

وتابع زعيم الحزب الكردي الذي تنظر المحكمة الدستورية دعوة لإغلاقه: “هذا النظام، الذي يخلق باستمرار عدوًا داخليًا، يشن الحرب الرئيسية ضد شعبه في الداخل. وهذا الفهم بالتحديد هو الذي أسقط هذا البلد. جعل الناس معاديين لبعضهم البعض، وجعل البلد مليء بالاستقطاب والانقسام؛ وهذا الفهم هو الذي يفتح كل الأبواب للجريمة المنظمة وتهريب المخدرات” في إشارة إلى عداء الدولة مع الأكراد.

وأشار سنجار إلى أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لا يخجل أبدا من تهديد الشعب ولا المعارضة، لأنه يأخذ شجاعته من السلطة والنظام.