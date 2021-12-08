أنقرة (زمان التركية) – يُعقد في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، النسخة الثانية من مؤتمر “اتفاقية الحرية في تركيا 2021” الذي تنظمه مؤسسة “المدافعون عن تركيا المحظورة”.

وسيضم المؤتمر ثلاث جلسات ستسلط جميعا الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها تركيا.

ستطرق الجلسة الأولى إلى الاعتقالات الجائرة لأعضاء المؤسسة القضائية واستقلال القضاء والإجراءات القمعية والخطابات العنصرية بالمجتمع والديكتاتوريات.

أما الجلسة الثانية ستناقش حملات الاختطاف للمعارضين ووقائع التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون وحالات اعتقال المسنين والمرضى.

وخلال الجلسة الأخيرة سيناقش الخبراء السياسة التركية تجاه سوريا والعنف والتمييز العرقي والجنسي.

هذا وسيشارك في المؤتمر كل من روث بن غيات، عضو هيئة التدريس بجامعة نيويورك، و مفانا جوالا، عضو مجلس إدارة اتحاد محامي جنوب أفريقيا، وديفيد فيليبس، مدير معهد حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا، وعدد من الصحفيين والكتاب والمحامين الأتراك.