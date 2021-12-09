أنقرة (زمان التركية) – كان مسلسل لعبة الحبار ولاعب كرة القدم، مسعود أوزيل، من أكثر الأشياء التي بحث عنها الأتراك على محرك البحث جوجل خلال عام 2021.

مع اقتراب العام الجديد، نشرت Google اتجاهات البحث البارزة لعام 2021 في تركيا.

ووفقا لما أعلنته جوجل، فإن أبرز نتائج البحث من قبل الأتراك في 2021، كان كيفية تسجيل الدخول إلى شبكة التعليم المعلوماتي وهي شبكة محتوى تعليمي انطلقت لتعويض غياب الطلاب عن المؤسسات التعليمية بسبب تفشي جائحة كورونا تركيا.

وجاء مسلسل “لعبة الحبار” الكوري، في المركز الثاني بقائمة الأكثر بحثا من قبل الأتراك. فيما كان المركز الثالث كان لمدارس التعليم الثانوي المفتوح.

أما بالنسبة لأبرز الشخصيات التي بحث عنها الأتراك في 2021، فكان لاعب كرة القدم، مسعود أوزيل، في المركز الأولى للأعلى بحثا.

والمركز الثاني كان من نصيب لاعبة كرة الطائرة إبرار كاراكورت. المركز الثالث كان لوزير التعليم

التركي، محمود أوزار.