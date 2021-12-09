أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تخطط لتسليم دفعة جديدة من أنظمة الصواريخ S-400 إلى تركيا.

تصريحات بيسكوف جاءت خلال مقابلة مع قناة التلفزيون اليونانية ANT1.

سأل المذيع التلفزيوني، بيسكوف عن اهتمام موسكو بتزويد تركيا بأنظمة صواريخ S-400 على الرغم من العقوبات الأمريكية. أجاب بيسكوف: “نعلم جميعًا أن الولايات المتحدة تحب أن تلعب لعبة العقوبات هذه، لكننا نتفهم أنها لم تحقق أهدافها أبدًا. لم ينجحوا أبدًا في تغيير منظور بلد واحد”.

وأضاف بيسكوف: “سياستنا هي أن نكون منفتحين على التعاون مع مختلف البلدان، وخاصة شركائنا”.

وأكد بيسكوف أن هذا النوع من التعاون بين روسيا وتركيا لا ينبغي أن يشكل تهديدا لأية دولة، وخاصة اليونان، لأن النظام دفاعي بنسبة 100 بالمئة، وليس هجوميا.

اشترت تركيا حتى الآن أربع بطاريات إس -400 من روسيا. ومن المعروف أن الصفقة، التي تشمل العرض المعني، تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

ومع إصرار تركيا على الحصول على الصواريخ الروسية، يبدو أن عقوبات جديدة ستنالها قريبًا.

صفقة الصواريخ الروسية -400 جلبت إلى تركيا أزمات كبيرة مع حلف الناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تسلم الدفعة الأولى من الصواريخ الروسية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة من نوابه بموجب قانون CAATSA (قانون الرد على خصوم الولايات المتحدة من خلال قانون العقوبات).

كما أزالت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا رسميًا من مشروع مقاتلات F-35 ورفضت تسليمها المقاتلات التي كانت تنتظرها.

واشنطن حذرت تركيا من عقوبات جديدة إذا حصلت على دفعة أخرى من الصواريخ الدفاعية الروسية.