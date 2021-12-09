(زمان التركية)-زار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد علي الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.

ونقل البيان عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قُدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، الا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الاجراءات الاصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.

وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معرباً عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخري، ومناشداً كافة الأطراف العربية علي وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.