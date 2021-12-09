أنقرة (زمان التركية) – كشف عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، موقفه من الترشح لرئاسة تركيا تحت راية تحالف الأمة المعارض.

تقول استطلاعات الرأي إن أكرم إمام أوغلوا يحظى بشعبية تؤهله لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

عمدة إسطنبول إمام أوغلو قال إن قضية الترشح ليست على جدول أعماله، وأن واجبه هو إدارة إسطنبول بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف إمام أوغلو أن تحالف الأمة هو من سيقرر المرشح المناسب لخوض الانتخابات الرئاسة باسمهم.

وتابع عمدة بلدية إسطنبول: “أنا شخص يعرف أن التغيير في تركيا سينتج بالفعل عن نجاحنا المحلي. لذلك، فإن اهتمامي الوحيد هو خدمة اسطنبول”.

وأشار إمام أوغلو إلى أنه في الوقت الحالي، هناك جو فوق سياسي في تركيا، أي تفاهم فوق القواعد السياسية المعتادة، وربما تؤثر المصالحة بين تحالف الأمة والأحزاب التي على اتصال به على السنوات العشر المقبلة لتركيا.

أحزاب المعارضة، ومن بينها حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد، شكلوا تحالف الأمة ضد التحالف الذي شكله حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية. يريد تحالف المعارضة إجراء انتخابات مبكرة دون انتظار عام 2023 بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، فيما أكد أردوغان أن الانتخابات ستتم في موعدها عام 2023.

ويشير الخبراء إلى أن التاحلف الحاكم لن يرغب في خوض الانتخابات قبل أن يدخل الاقتصاد في عملية التعافي.

بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يرون الاقتصاد على أنه أكبر مشكلة في البلاد، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الدعم للرئيس رجب طيب أردوغان تراجع عن القمتين، وأن رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول المنتمين لحزب الشعب الجمهوري، قد يكونوا منافسين لأردوغان.