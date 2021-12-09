أنقرة (زمان التركية) – اتهمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، ميرال دانيش، وزير الداخلية سليمان صويلو، بتهديدها في البرلمان.

وقالت دانيش إن الوزير هددها علانية أثناء مغادرتها المنصة.

وأوضحت دانيش أن الوزير صويلو قال لها: “ستري في المساء، ستخرجين ورأسك محني”.

وأضافت دانيش: “أيها الوزير، نحن النواب لم ولن نستسلم رغم كل جرائمكم واعتداءاتكم ومؤامراتكم. نعلم أنك تتولى وزارة الداخلية، والطبل بين يديك، نقدر أن لديك المطرقة، الشرطة بين يديك، وتقاضي بأدلة كاذبة”.

وأكدت دانيش أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وصلوا البرلمان من خلال تصويت الناس، مشيرة إلى أن الوزير سيتعلم احترام إرادة الشعب.

الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، قال تعليقا على الواقعة إن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لا يخجل أبدا من تهديد الشعب ولا المعارضة، لأنه يأخذ شجاعته من السلطة والنظام.